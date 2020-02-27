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Bakan Çavuşoğlu, Mardin’de Siyaset Akademisi programına katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Suriye çatışmalarının bize etkisini en iyi bilen Mardinlilerdir”

İHA

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de AK Parti tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi"ne katılarak ilk dersi verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mardin’de Siyaset Akademisi programına katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Suriye çatışmalarının bize etkisini en iyi bilen Mardinlilerdir”

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin’de AK Parti tarafından düzenlenen “Siyaset Akademisi”ne katılarak ilk dersi verdi.
Mardin Müftülüğünün konferans salonunda AK Parti tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi’nin ilk dersine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politika ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Bugün terör küresel bir sorun, göç, korumacılık, ticaret savaşları, tek taraflı adımlar, popülizm hat safhada. Irkçılık hat safhaya çıktı. Yabancı düşmanlığı işte Almanya’da görüyorsunuz vatandaşlarımızı Neo Nazici, ırkçı teröristler öldürdü. İlk defa olmadı camilerimize saldırılar var. İslam karşıtlığı adeta dünyada moda haline geldi. Yine iklim, işte korona virüsü dediğimiz salgın hastalık geçmişte de Afrika ve buna benzer ülkelerde yaşanıldı” şeklinde konuştu.

“Suriye çatışmalarının bize etkisini en iyi bilen Mardinlilerdir”
Bugün sorunların, çatışmaların yüzde 60’ı bu bölgede yaşanıldığını anlatan Çavuşoğlu, “Yıllardır Karabağ sorunu çözülmüyor. Ukrayna’nın Kırım sorunu, keza Gürcistan ama onları bir tarafa bırakın işte yanı başımızdaki Suriye çatışmalarının bize etkisini en iyi bilen Mardinlilerdir. Ekonomik boyutuyla, işte sınırların kapanması terör boyutuyla sınır şehirlerimiz Nusaybin dahil gelen roketler nedeniyle çok sayıda vatandaşımız şehit oldu. PKK/YPG’nin saldırıları, Suriye’nin yönetilememe sıkıntıları. Hepsi en çok bu bölgedeki şehirlerimizi etkiliyor. Ama genel anlamda baktığımız zaman Yemen’den Libya’ya kadar bölgemizde sorunlar var. Çatışmalar var, yönetilemeyen devletler var” diye konuştu.

“Avrupa Birliği bile politikalarında bocalamaya başladı”
Bakan Çavuşoğlu, “Uluslararası sistem dediğimiz zaman aklımıza AB, BM, geliyor, İslam İşbirliği Teşkilatı geliyor. Peki başta BM olmak üzere küresel sistem sorunları çözmeye yeterli mi? Hayır. Bugün sizlerin, bizlerin beklentisini karşılamada başarılı mı? Hayır. İşte Avrupa Birliği bile politikalarında bocalamaya başladı. Balkanlara yönelik ne yapacağını bilmiyor” dedi.

“Bir taraftan milli çıkarlarımızı koruyoruz, diğer taraftan Türkiye’yi dışlamaya çalışanlara gerekli dersi veriyoruz”
Libya konusuna da değinen Çavuşoğlu, “Libya’da savaş bugün Trablus’un içinde olabilirdi. 10 yıllık bir savaştan sonra belki ortada Libya bölünecek, bir kaos olacak bizi de etkileyecek, çıkarlarımızı da etkileyecek. Dolayısıyla bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti bizim desteğimizle ayakta. Bu dengeyi oluşturduğumuz için sahada attığımız adımlar sayesinde dengeyi oluşturduğumuz için ateşkese varıldı. Ama Hafter de Suriye’deki rejim gibi siyasi çözüme inanmadığı için maalesef sürekli ihlallerde bulunuyor. Diğer taraftan bizi Doğu Akdeniz’de sıkıştırmaya çalışan ülkelerin çabalarına karşı girişimci bir dış politikayla, sahada ve masada attığımız adımlarla bakınız kıta sahanlarımızın birleşmesiyle beraber Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladık. Şu gördüğünüz yeşil alana kadar bizim kıta sahanlığımızdır. Buralarda sondaj çalışmalarımızı yaptık. Bir taraftan milli çıkarlarımızı koruyoruz, diğer taraftan da Türkiye’yi dışlamaya çalışanlara gerekli dersi veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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