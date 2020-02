Çavuşoğlu: Çatışmaların had safhada olduğu bir dönemdeyiz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´de düzenlenen `Siyaset akademisi´ programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi.

Mardin´de bir dizi ziyaretin ardından İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen 'Siyaset Akademisi' programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk dersi verdi, ardından gençlerin sorularını cevapladı. Dış politikaya ilişkin sorular üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası ilişkilerde sürekli dost ya da sürekli düşman yoktur. Ülkelerin menfaatleri her zaman ön plandadır. Ülkelerle menfaatleriniz bazen örtüşebilir bazen de çakışabilir. Türkiye olarak çok taraflı ve dengeli bir dış politika izlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

LİBYA´DA BİR ATEŞKES VARSA RUSYA İLE TÜRKİYE SAYESİNDE´

Bir öğrencinin Rusya ve Türkiye ilişkileri ile ilgili sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Rusya ile Suriye ve Libya'da karşı taraflarda olmanın avantajını bugüne kadar olumlu kullandık. Libya'da bir ateşkes varsa bugün yine Rusya ile Türkiye sayesinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin'in çağrısından sonra bir ateşkes olmuştur. İhlaller evet var. Diğer yandan başından beri Rusya, rejimi destekliyor. Biz de karşıyız. Bir milyona yakın insanın ölümünden doğrudan sorumlu olduğu, her türlü vahşeti sergilediği için biz rejimin Suriye'yi birleştiremeyeceğini düşünüyoruz. İdlib'de Rusya, rejimi durdurmak konusunda maalesef üzerine düşeni yapmadığı gibi destek de verdi. Şimdi Ankara'da heyetlerimiz görüşüyor. Akşam döndükten sonra tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tüm bu zorluklara rağmen Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok kutuplu bir dünyanın yaşandığını, jeopolitik rekabete vurgu yapan Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin tek taraflı adımlarının dünya ekonomisini ve siyasetini etkilemeye başladığını gördük. Çin, 'Ben de varım' demeye, Afrika daha fazla gücünü göstermeye başladı. Hindistan büyüyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru gidiyor. Tüm bu değişimleri çok iyi okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım. Dünyada çok sayıda sorun var. Bu sorunlardan dolayı da dünya halkları bazı konularda karamsar olmaya başladı. Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz. Artık Rusya güneyimizde var. Ankara'da toplantı sürüyor, birlikte sorunu çözmek için çalışıyoruz ama ciddi sorunların da olduğu ortada, Suriye'de İdlib'de rejimin saldırganlığı. Libya'da Rusya, Akdeniz bölgesinde bir aktör haline geldi ama bunun bazen faydasını görüyoruz, ateşkesi tesis etmek için ama bazen olumsuz yanlarını da görüyoruz. İran ile ABD'nin rekabetini Irak ile de hissediyoruz. İran ile Körfez ülkelerinin rekabeti de bölge ülkelerini, herkesi etkiliyor, bunları yönetmemiz gerekiyor. Bu gelişmeleri ve gerçekleri görmezsek dış politikayı oluşturmakta ve sorunun çözümüne katkı sağlamakta faydalı olamayız" diye konuştu.

'PKK EŞİTTİR KÜRT DEMEK KÜRT KARDEŞLERİMİZE HAKARETTİR'

Mardin'deki turizm hareketliliğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok güzel bir şey. Terör olsa bunlar olmazdı. İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK ile DEAŞ ile YPG ile FETÖ ile tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörü ile mücadele ederken, Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. 'PKK eşittir Kürt' demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz. PKK, YPG en büyük zulmü de Kürt kardeşlerimize yapıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle güvenli bölge oluşturduktan sonra Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü, Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de daha önce PKK, YPG izin vermediği için geri dönemediler, onların da dönüşü önceliğimiz olacak."

Bakan Çavuşoğlu daha sonra programın basına kapalı bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandırdı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ

2020-02-27 21:36:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.