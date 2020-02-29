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Habertürk
Yastayız

Köyler arası futbol turnuvası başladı

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 20 köyde 900 sporcunun katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Başlangıç maçının başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı.

Köyler arası futbol turnuvası başladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 20 köyde 900 sporcunun katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Başlangıç maçının başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı.
Kızıltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle 20 köyden 900 kişinin katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası Tosunlu köyünde başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı. 4 gruptan oluşan turnuvada eleme usulü olacak kazanan takımlar bir üst tura geçmiş olacak. Müsabakalar Nisan ayına kadar devam edecek. İlk müsabakada Tosunlu ile Katarlı köyü karşılaştı. Karşılaşmayı turnuvaya ev sahipliği yapan Tosunlu 71 kazandı.
Turnuvanın barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Kaymakam Hüseyin Çam, “Burada en önemli amaç gençlerimizin birbiriyle kaynaşmasını sağlayabilmek. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk’ün belirmiş olduğu gibi, ‘Zeki, çevik, ahlaklı gençler ve sporcular yetiştirebilmek’. Gerçekten bakıldığında ilçemiz genç nüfusumuz çok yoğun olduğu bir ilçe. Yaklaşık 5 ile 18 yaş aralığındaki nüfusumuz 100 bin. Bu 100 bin tane yavrumuzu en iyi şekilde yetiştirebilmek için onları sporla iştigal etmemiz lazım. Burada Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi olarak gençlerimizin güzel vakit geçirmesi için kırsal mahallelerimizde böyle bir turnuva uygun görüldü. Bu turnuvaya katıl 20 takım 900 futbolcumuza, seyircilerle 2 bin – 3 bini bulacak sayıda taraftarımız olacak. Buda turnuvaya ciddi bir ilginin olacağını gösteriyor. İnşallah bir kaza ve sakatlık olmadan dostluk içinde turnuvanın nihayete ermesini temenni ediyoruz” dedi.
Katarlı köyünden turnuvaya katılan Mehmet Emin Turan, “İki yıldır bu turnuva devam ediyor. Biz bu turnuvaya ilk defa katılıyoruz. Amaç bütün köylerin kaynaşması. Artık eskisi gibi sevgi ve saygı kalmamış. Köylülerin kaynaşması için bu eski dostluğun yakalanması için çok güzel bir turnuvadır. Bizim katılım amacımız başka insanlarla kaynaşmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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