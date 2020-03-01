Mazıdağı'nı dolu vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Mazıdağı'nda aniden bastıran dolu yağışı kent merkezi ve kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkilerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin camları kırılırken, kısa süreli etkili olan yağış nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.