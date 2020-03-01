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Kızıltepe'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, 2 ayrı suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Kızıltepe'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, 2 ayrı suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma' suçlarından kayıtları olan, ayrıca bu suçlar kapsamında toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.D. isimli şahsı kovalamaca neticesinde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen V.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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