Mardin’de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 timin katılımı ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı 'sözde Ömeryan' kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK’ya ait C4 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan 1" operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Çınar4 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen 8 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Arazide yapılan aramada 2 buçuk kilogram C4 plastik patlayıcı, 10 adet elektrikli fünye, 5 adet elektronik devre kartı, 1 adet kumanda, 1 adet dürbün, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 116 adet küçük pil, 30 metre elektrik kablosu ve 30 adet 7,62 mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Olayla ilgili göz altına alınan H.Ö., Y.B., M.A., S.D., N.S., H.A., Z.D. ve N.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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