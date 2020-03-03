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Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarına Artuklu Üniversitesi damga vurdu

İHA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak, onlara yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarında Mardin Artuklu Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarına Artuklu Üniversitesi damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak, onlara yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarında Mardin Artuklu Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.
Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Bedrettin Özmen, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. FeyselTaşçier, bölge üniversitelerin rektörleri, öğrenciler, firma temsilcileri ile çok sayıda konuk katıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi ‘yetenek her yerde’ sloganıyla öğrencilerin kariyer planlamalarında yanlarında bulunmak ve onlara yardımcı olmak maksadıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarına, Mardin Artuklu Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile 353 öğrenci katıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesinin kaliteli eğitim imkanları hakkında bilgi vermek üzere tanıtıcı materyallerin sergilendiği ve büyük bir yoğunluğun gözlendiği stantta ziyaretçilere ayrıntılı bilgiler sunularak üniversitenin eğitim imkanları bütün yönleriyle anlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye çapında ikinci kez bölgesel düzeyde düzenlenen ve bölgede bulunan 8 ilin üniversitesinin katılımını ön gören kariyer fuarlarına katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar üniversite standını gezen öğrenciler ile sohbet ederek, üniversitelerin kurumsal kimliğinin, eğitim ve sosyal olanaklarının yanı sıra fakülte ve yüksekokullarda yetişen öğrencilerin yetkinlikleri ile çeşitli sektörlerde başarılı çalışmalar yaparak üretim hayatına katılmalarını ve bu bağlamda kamuözel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen öğrenci buluşmalarını çok önemsediklerini belirtti.
124 kamu ve özel sektör kuruluşunun yer aldığı fuarda, öğrenciler stantları gezerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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