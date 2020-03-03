Mardin’de ilaçlama çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, haşere ve sineklerin üremesini engellemek için şehir genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaz aylarının en büyük sorunlarından bir olan sinek ve haşere karşı merkez Artuklu, Nusayibin ve Kızıltepe ilçelerinde 1 Mart itibari ile sürdürdüğü larva ilaçlama çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında larva ilaçlama çalışması ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmeleri için şimdiden çalışmalara başladıkları belirtti. Haşere ve sinekle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları 1 Mart itibari ile şehir geneline yaydıklarını aktaran Vali Yaman, "Çalışmalar kapsamında larva ilaçlama çalışmalarıyla şehir merkezi ve tüm ilçelerde, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama başlattı. Her alanda olduğu gibi Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızla da güzel işler yaptık. Haşere ile mücadeleden cenazelerin nakline, mezarlıkların düzenlenmesinden, sağlık taramasına ve örnek bir hayvan barınağına kadar birçok proje başarıyla yapıldı" diye konuştu.

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