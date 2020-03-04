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Mardin'de teslim olan terörist tutuklandı

İHA

Mardin'de jandarma ekiplerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de teslim olan terörist tutuklandı

Mardin’de jandarma ekiplerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir yıllık çalışma sonucu ailesi ve kendisi ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olması sağlanan, PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılan Hevi Çiyan kod adlı Halise Alptekin isimli bölücü terör örgütü mensubu, jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Halise Alptekin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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