Mardin’de sağlıklı yaşam yürüyüşü

Mardin’de obeziteye karşı sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşama, kalp hastalıklarına, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yürüyüş düzenlendi. Obezitenin insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkilerle de yaşam kalitesini bozması nedeniyle bir hastalık olarak kabul edildiğine dikkat çeken Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “Son yıllarda yaşam biçimindeki değişikliklerin de katkısı ile toplumda görülme oranları sürekli artmaktadır. Bu nedenle obezite hakkında toplumdaki farkındalığın arttırılması, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması gerek önleme gerekse tedavide önem taşımaktadır” dedi.

Kent genelinde obezitenin azaltılması konusunda yürütülen çalışmalara değinen Yavuz, “ilimizde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenmesi, konuya olan farkındalık düzeyinin artmasını sağlamaktadır. İlimizde Sağlıklı Hayat Merkezi ile hastane bünyesinde ve ilçelerimizde de sağlık kuruluşları bünyesinde kilo problemi olup zayıflamak isteyenlerle kilo almak isteyenlerin ücretsiz yararlanabileceği Obezite Danışmanlık Birimleri hizmet vermektedir" diye konuştu.

Yürüyüşe Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hidayet Bakaç, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingül ve çalışanlar, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışanları, müdürlük çalışanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yürüyüş katılanlara, elma, su, tişört, şapka ve broşürler dağıtılmasıyla son buldu.

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