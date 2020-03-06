Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN'de, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir miktar eroin, metamfetamin ve esrar ile 9 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1545 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ

2020-03-06 15:30:50



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