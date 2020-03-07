Nusaybin şehitleri 33'üncü yılında mezarları başında anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı bağlı Açıkyol Mahallesinde 33 yıl önce PKK Terör örgütü tarafından şehit edilen 6'sı çocuk 8 kişi mezarları başında anıldı.

Açıkyol Mahallesinde Şehit Mezarlığında yapılan tören, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitlerin tek tek isimleri okunarak yaşamları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 8 şehidi anarak yaptığı konuşmada, 6'sı çocuk 8 sivil vatandaşın şehit edildiğini belirtti. Kandemir, "1987 tarihinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu 6'sı çocuk 8 vatandaşımız şehit edilmişti. Terör örgütünün buna benzer savunmasız insanları çoluk, çocuk, yaşlı demeden bu gibi kalleşçe katliamlar yaparak gerçek yüzlerini göstererek bugünkü tarihimize geçmiştir. Bugün burada şehitlerimizi anıyoruz. Bu katliamı nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Ne kadar şehit verirsek verelim teröre taviz vermeyeceğiz. Bu topraklar bizim, son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Burada şehit olan vatandaşlarımıza, ülkemizin her köşesindeki şehitlerimize ve son olarak idlip'teki şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize yüce mevladan acil şifalar diliyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra Nusaybin İlçe Müftüsü Usame Anlağan şehitlerin mezarı başında dua etti. Şehitler için yapılan törene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Belediye Özel Kalem Müdürü Burak Eryılmaz, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları katıldı.

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