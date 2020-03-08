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Bakan Gül: Bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz

DHA

Bakan Gül: Bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sürdürdüğü oturma eylemiyle ilgili, "İnşallah ümit ediyoruz ki hepsi, çocuklarına kavuşmaya devam eder ve artık bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz, yaşamayız. Bizler bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz" dedi. 
AK Parti Mardin Artuklu İlçe Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı. Kentteki otelin salonunda düzenlenen kongrede davetlileri Türkçe, Arapça ve Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Bakan Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayıp, kadına şiddeti nefretle kınadığını söyledi. Bakan Gül, konuşmasında, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de değindi. Evlat nöbetindeki anneleri selamlayan Bakan Gül, şunları söyledi:
"Bugün vesilesiyle Diyarbakır´da oğullarının çocuklarının yollarını gözleyen Diyarbakır annelerine de Mardin´den selam gönderiyoruz. Oğullarıyla çocuklarıyla buluşmaları için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. O onurlu ve başı dik annelerin gözünden akan yaşların dinmesi için çocuklarına kavuşmaları için mücadelemizi devam edeceğiz. İnşallah ümit ediyoruz ki hepsi çocuklarına kavuşmaya devam eder ve artık bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz, yaşamayız. Bizler bu çocukları kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Mardin´in çocukları, Diyarbakır´ın çocukları, Hakkari´nin çocukları, Şanlıurfa´nın çocukları, Van´ın çocuklarının yerleri dağın yolu değil okulun yoludur. Ellerinde silah değil, ellerinde kitapla okula gitmeleri için yaptığımız mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Çocukları ana kucağına götürecek kararlı mücadelemizi büyük bir aşkla heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. O çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Onları bu terörle buluşturan, teröre dağa götüren, bütün yollarla bütün zihniyetle terör örgütü ile sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Çocuklarımızın annelerinin kucaklarından bir daha ayrılmaması için bütün gücümüzle gayretimizi göstereceğiz." 
Mardin'e cezaevi yapılacağı bilgisini veren Bakan Gül, mahkumların ailesine yakın cezaevinde kalması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Cezaevlerinde kalan tutuklu ya da mahkumun ailesi neredeyse yakın bir cezaevinde kalması bizim temel hedefimizdir. Buna çalışacağız. Annesi oğlunu görmek için bilmem kaç yüz kilometre yol gitmesin, diye bu çalışmayı yapıyoruz. Tabi ki cezaevlerindeki kalabalık nedeniyle istediğimiz gibi olamıyor" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'na Serdal Bağış seçildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2020-03-08 17:57:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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