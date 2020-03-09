Mazıdağı'nda muhtar kendi imkanlarıyla köy yolunu onardı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyü muhtarı Abdulkadir Abi kendi imkanlarıyla köy yolunda oluşan çukurları beton yapıp onardı.

Karayolları'ndan ve Mazıdağı Belediyesinden umudunu kesen köy muhtarı Abdulkadir Abi, köylülerin mağduriyetini gidermek adına kendi parasıyla aldığı kum ve çimento ile harç yaparak küreklerle yolda oluşan çukurları kapattı. Mazıdağı'na bağlı kırsal mahallelerde belediye tarafından hiç bir icraat yapılmadığını belirten köylüler, artık yolları ve oluşan diğer sıkıntıları kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştıklarını söyledi.

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