Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.
Mardin ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi.
Güvenlik güçlerince, `Savur´ ve `Gap-Ruha´ kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2020-03-09 13:58:44
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