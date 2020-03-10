(Görüntülü) Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

DHA

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

(Görüntülü) Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, DargeçitMidyat yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 71 AAP 086 plakalı otomobil ile 06 DN 3332 plakalı hafif ticari araç, Sümer Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Mardin
2020-03-10 12:44:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ...
(Görüntülü) Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cami yıkımında küpler bulundu, hazine ...
MARSİAD Başkanı Duyan: "Habur Sınır Kapısında çözüm tampon bölgede"
YEREL HABERLER MARSİAD Başkanı Duyan: "Habur Sınır Kapısında çözüm ...
(Görüntülü) Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cami yıkımında küpler bulundu, hazine ...
Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu
YEREL HABERLER Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına ...
Mazıdağı'nda toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda toplu taşıma ve öğrenci servis araçları ...
Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı
YEREL HABERLER Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi ...
Mardin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin’de PKK işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin’de PKK işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 ...
Kaymakamlık tarafından yerel kalkınma çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Kaymakamlık tarafından yerel kalkınma çalıştayı ...
Ziraat Odası'ndan çiftçilere uyarı
YEREL HABERLER Ziraat Odası'ndan çiftçilere uyarı
Şehit yakınlarına 8 Mart gezisi
YEREL HABERLER Şehit yakınlarına 8 Mart gezisi
Mazıdağı'nda muhtar kendi imkanlarıyla köy yolunu onardı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda muhtar kendi imkanlarıyla köy yolunu ...
Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu
YEREL HABERLER Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu
Bakan Gül: Bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz
YEREL HABERLER Bakan Gül: Bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak ...
Bakan Gül: "Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur"
YEREL HABERLER Bakan Gül: "Bu çocukların yeri dağın yolu değil ...
Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
(Görüntülü) Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım
Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım
YEREL HABERLER Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım
Mazıdağı'nda bağ budama dönemi başladı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda bağ budama dönemi başladı
Kızıltepeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Kızıltepeli kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X