(Görüntülü) Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

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ARDAHAN'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Rüzgar Demir (21), memleketi Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Damal 4'üncü Hudut Piyade Bölüğü'nde vatani görevini piyade er Rüzgar Demir, dün sabah kalp krizi geçirdi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardahan'da düzenlenen törenin ardından Demir'in cenazesi toprağa verilmek üzere havayoluyla memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine uğurlandı.

Demir, Kızıltepe'deki Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Mezopotamya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin

2020-03-10 15:27:28



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