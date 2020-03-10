Kızıltepeli asker son yolculuğuna uğurlandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mardinli piyade er Rüzgar Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan'daki 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan Mardinli piyade er Rüzgar Demir (21), sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdi. Vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Demir’in Türk bayrağına sarılı tabutu Mardin’in Kızıltepe ilçesine getirildi. Demir’in cenaze namazı Kızıltepe Ulu Cami’de kılındı. Cenaze namazına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, askeri erkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazından sonra Demir'in naaşı Mezopotamya Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.