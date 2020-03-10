Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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Mardin'de elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesinde bir inşatta çalışan Fikret Elmas (30) yüksek gelirim akımına kapılarak yaralandı. Durumu fark eden mahalle sakinleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Elmas'ın kalbi durdu. Doktorların çabasıyla Elmas'ın kalbi tekrar çalıştırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Elmas tedavi edilmek üzere Batman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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