Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı

Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında altına alınan Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli terörist sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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