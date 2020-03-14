13 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulanan F.D., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mardin'de hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, cezaevinden firar ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulunan F.D.'nin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı 4 aylık takip sonucu F.D.'nin İstanbul'dan Mardin'in Midyat ilçesindeki evine geldiği belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.D'yi gözaltına aldı. F.D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-03-14 10:15:42



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