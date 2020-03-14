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Mardin’de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi jandarmadan kaçamadı

İHA

Mardin’de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi jandarmadan kaçamadı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. jandarmadan kaçamadı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, cezaevinden firar ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulunan yaklaşık 4 aydır jandarma tarafından teknik ve fiziki olarak takibe alınan F.D. isimli şahsın iş bulamadığından dolayı 2 gün önce İstanbul'dan dönerek Midyat ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.D. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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