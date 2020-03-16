Terörün elinden kaçtı, ailesine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terörün elinden kaçtı, ailesine kavuştu

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan, yaklaşık bir yıllık görüşmenin sonucunda teslim olarak ailesine kavuştu.

Terörün elinden kaçtı, ailesine kavuştu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan, yaklaşık bir yıllık görüşmenin sonucunda teslim olarak ailesine kavuştu.
Zeynep Erkan isimli terörist yaklaşık 6 yıl önce terör örgütüne katıldı. Erkan’ın terör örgütüne katılmasının ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerinin yaklaşık 1 yıllık çalışması neticesinde Erkan, ikna edilerek teröristlerin elinden kaçtı. İkna ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu ailesine kavuşan Zeynep Erkan, örgütte kaldığı süreçte yaşadıklarını anlattı. 2014 yılında terör örgütünün kendisini çok farklı tanıtarak kandırdığını, ideolojik bazı fikirlerle adeta beyinin yıkandığını, sonra örgüte katıldığını, örgütte bulunanların çoğunun da bu şekilde oraya götürüldüğünü aktaran Erkan, örgüte katıldıktan sonra orda yaşanan olayların hiç anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.

Psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalmış
Terör örgütü içerisinde kötü muamele, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını vurgulayan Erkan, orda bulunan gençlerin de çok zor günler geçirdiğini, örgütten kurtulmak isteyen bir çok arkadaşının olduğunu, ancak kaçma gibi bir teşebbüste infaz edilecekleri korkusu yüzünden kaçamadıklarını ifade etti. Erkan ayrıca yöneticileri tarafından teslim olduklarında güvenlik güçleri tarafından kötü muameleye uğrayacakları konusunda korkutulduklarını söyledi. Yaklaşık bir yıllık ikna süreci içerisinde kendisi ile görüşen personelden aldığı destek ile jandarmaya teslim olduğunu aktaran Erkan, teslim olduktan sonra da hiç bir kötü muamele ile karşılaşmadığını, aksine kendisine çok iyi davranıldığını dile getirdi. Örgüt içerisindeki arkadaşlarına ve diğer örgüt mensuplarına seslenen Zeynep Erkan, korkmadan herkesin Türkiye cumhuriyeti devletine teslim olmalarını ve kesinlikle kötü muamele ile karşılaşmayacaklarını vurguladı.
Zeynep Erkan daha sonra ailesi ile buluşturuldu. Zeynep, örgüt mensupları ve ailelerine "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleri ile buluşsun, anneler ağlamasın. Burada açlık, kötü muamele ve ölüm korkusu yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pelvis kemiği kırıldı, Mardin'de ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Pelvis kemiği kırıldı, Mardin'de ilk defa yapılan ...
Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını
YEREL HABERLER Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını
Kızıltepe’de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kızıltepe’de zabıta ekipleri fiyat denetimi ...
Mardin'de minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Korona virüs bıttım sabunu talebini artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs bıttım sabunu talebini artırdı
Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını ...
Kızıltepe’de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi
YEREL HABERLER Kızıltepe’de kurs merkezlerinin faaliyetlerine ara ...
13 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 13 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Mardin’de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Mardin’de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi ...
Yolcu otobüsünde baharat içerisine gizlenen kokain ele geçirildi Zehir tacirleri bunu da yaptılar Baharat içine gizlenen kokain jandarma ekiplerine takıldı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde baharat içerisine gizlenen kokain ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X