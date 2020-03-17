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Kızıltepe’de umuma açık mekanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından itibaren kapatılan umuma açık mekanlar denetlendi. Zabıta ekipleri kafe ve lokantaları gezerek tebligatta bulundu, açık olan kıraathaneler kapatıldı.

Kızıltepe’de umuma açık mekanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından itibaren kapatılan umuma açık mekanlar denetlendi. Zabıta ekipleri kafe ve lokantaları gezerek tebligatta bulundu, açık olan kıraathaneler kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüs önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri kafe ve çay ocakları, internet kafeleri ve umuma açık işletmeleri kontrol ederek tebligatta bulundu. Açık olan iş yerleri uyarılardan sonra kapatıldı.
Kızıltepe Belediyesi zabıta ekibi yetkilisi Necmettin Güneş, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karara göre tüm esnafımıza tedbir amaçlı uyarıda bulunuyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan bu konu hakkında daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Esnaf da tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu ifade ederek yasaklara uyacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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