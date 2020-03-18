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Nobel’in temellerinin atıldığı ev müze oluyor

İHA

Nobel’in temellerinin atıldığı ev müze oluyor

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü ve bilim adamı olma fikrinin oluştuğu evin müzeye dönüştürme çalışmaları devam ediyor.
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeler ile tarih ve kültür şehri Mardin’i ayağa kaldırmaya devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projeleri ile tarihi çarşı ve sokaklarda yapılan çalışmalar takdir kazandı.
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalara bir yenisi daha eklenerek, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürme çalışmaları devam ediyor. 3 katlı 36 odalı tarihi konağın sıva, boya, kapı, pençe doğramalarının tadilatı, gereken yerlerin yenilenmesi, mekanların elektrik ve sıhhi tesisat aksamlarının onarılması, tavan ve zemin döşemesinin yenilenmesi, çatı yalıtım çalışmasının yapılması için gerekli alınarak yapılıyor.
Müze tamamlandığında, Prof. Dr. Aziz Sancar’a ait oda çalışma odası olarak tasarlanacak tefrişat yerleştirilecek diğer kısımlara günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel ödülü görsel olarak sergilenecek. Ana odaların birinde ödül almasını sağlayan hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğu haritalandıran araştırmalar ve 2015 yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital olarak izlenebilecek.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlere rol model olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hatırasını yaşatmak için tarihi konağı müzeye dönüştüreceklerini belirtti. Restorasyon çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Yaman, "Tarihi konağın müzeye dönüştürme projesini Sancar ailesi ile birlikte karara bağladık. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaya destek veriyoruz. Çalışmalar devam ediyor ve kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Savur ilçemize gelen misafirlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Böylelikle hem o zaman diliminin orijinal halini koruyacağız hem de gençlere rol model olan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hatırasını orada canlı tutacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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