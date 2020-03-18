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Mardin depolamasında çalışmalar devam ediyor

İHA

Mardin'in Derik ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından modern sulamayı yaygınlaştırmak için başlatılan Mardin depolaması çalışması devam ediyor.

Mardin depolamasında çalışmalar devam ediyor

Mardin’in Derik ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından modern sulamayı yaygınlaştırmak için başlatılan Mardin depolaması çalışması devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Derik ilçesindeki Mardin depolaması inşaatı işinde 1. kademe inşaatı ile 135,04 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak, 2. kademenin inşa edilmesi halinde 253.8 milyon metreküp su depolanacak. Mardin depolaması işinde yüzde 69 fiziki gerçekleşme sağlanırken. Depolama ve sulama inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 1. kademenin bitmesiyle yaklaşık 530 bin dekar, 2. kademesinin de tamamlanması durumunda toplamda 834 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
Temelden yüksekliği 10 metre ile 23 metre arasında değişen Mardin depolamasının 135,04 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu kaydedildi. Mardin depolamasının amacının Atatürk Barajından sulama mevsimi dışında Şanlıurfa tüneli, yukarı Harran ana kanalı ve devamında Mardin ana kanalı vasıtasıyla alınacak suyun kanal sonundaki pompa istasyonu ile Mardin depolamasına basılması ve yine aynı pompa istasyonu marifetiyle sulama mevsiminde Mardin depolaması 1., 2., 3. kademe pompaj sulamalarına verilmesi olduğu ifade edildi.
Mardin depolaması inşaatının tamamlanması ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak hem yörede ürün çeşitliliği sağlanacak hem de arazilerin suyla buluşması ile birlikte ekonomik olarak rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp büyükşehirlere göçün önüne geçileceği dile getirildi.
Mardin depolaması ile birlikte bölgede 83 bin 438 kişinin istihdam edileceği ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 587 milyon 404 bin lira gelir artışı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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