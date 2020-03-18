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Mardin Artuklu Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

İHA

Mardin Artuklu Üniversitesi güçlendirilen uzaktan eğitim alt yapısı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 13 bin öğrencinin eğitimine devam etmesini sağlayacak.

Mardin Artuklu Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

Mardin Artuklu Üniversitesi güçlendirilen uzaktan eğitim alt yapısı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 13 bin öğrencinin eğitimine devam etmesini sağlayacak.
Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelere verilen üç haftalık tatil döneminden başlamak üzere ikinci bir açıklamaya kadar üniversitelerin 'dijital, uzaktan eğitim' ile öğretime devam etme kararının ardından uzaktan eğitim alt yapısını güçlendiren Mardin Artuklu Üniversitesi 13 bin öğrencinin eğitimi için hazırlıklarını tamamladı. Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Uzaktan Eğitim Merkezinin güçlendirildiğini belirten MAUZEM Müdürü Fatih Ağalday, "Dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve öğretme dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda bir hafta gibi kısa sürede güçlü bir alt yapı oluşturduk. Hali hazırda uzaktan eğitim veren bölüm ve programlarımız vardı. Biz bu sistemi tüm öğrencilerimize hitap edebilecek şekilde güncelledik. An itibari ile üniversitemizde bulunan 13 bin öğrenciye uzaktan eğitim programını uygulayacak içerik ve uygulama alanlarımız mevcut” dedi.
Ağalday, YÖK bünyesinde oluşturulan YÖKDersleri Projesi kapsamında ara yüzle erişime açık olacak bir havuz oluşturulduğunu ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan dijital ders malzemelerinin ve tüm öğrenme kaynaklarının da uzaktan öğretim uygulamalarında kullanılmak üzere bu havuza ilave edileceğini açıkladı. Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiği bu olağanüstü dönemde Mardin Artuklu Üniversitesi olarak her türlü hassasiyetin gösterildiklerini dile getiren Ağalday, eğitimin sekteye uğramaması için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek öğrencilerin daha güvenli ortamlarda, ailelerinin yanında eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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