Mardin'de 452 şişe kaçak kolonya ele geçirildi

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, belediye ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirildi.

Artuklu Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı işletmelerin haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında bir iş yerine denetim yaptı. Denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirdi.

Kolonyalara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-03-19 16:37:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.