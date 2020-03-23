Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs önlemleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs önlemleri

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs önlemleri

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkalığına bağlı ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusundaki denetimler yaparak uyarılarda bulundu.
Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkındaki banklar kaldırıldı ve piknik masalarına şerit çekilerek piknik yapılmaması uyarısında bulundu. Ekipler, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla lokantalar, restoranlar, pastaneler ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları yönünde denetimlerine devam ederken sadece paket ve gelal servisi yapmaları yönünde uyarılar da bulundu. Berber, kuaför ve güzellik salonu/merkezleri olarak faaliyet gösteren işletmelerin kapalı kalması ile ilgili tebligat gerçekleştirdi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ilçelerde, tarihi mekanlar, kamu kurumları, iş yerleri, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, eczaneler, okullar, iş yerleri ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dezenfektan çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu
YEREL HABERLER Nusaybin'de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber ...
(Görüntülü) Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Piknikçilerin yolu iş makinesi ve ...
Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
YEREL HABERLER Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
Mardin’de korona virüs sebebiyle camilerde dua okundu
YEREL HABERLER Mardin’de korona virüs sebebiyle camilerde dua okundu
Kamyoneti ayaklarıyla kullanan sürücüye 264 lira ceza
YEREL HABERLER Kamyoneti ayaklarıyla kullanan sürücüye 264 lira ceza
Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
YEREL HABERLER Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
Nusaybin'de korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Nusaybin'de korona virüs seferberliği
Artuklu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Artuklu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına ...
Kızıltepe Belediyesi 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Kızıltepe Belediyesi 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin ...
(Görüntülü) Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Operasyondaki time el bombası atmaya ...
Artuklu Üniversitesi 'Artuklu evde kitap okuyor' etkinliği başlattı
YEREL HABERLER Artuklu Üniversitesi 'Artuklu evde kitap okuyor' ...
Derik'te 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı
YEREL HABERLER Derik'te 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı
Mardin’de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Mardin’de güvenlik güçlerine el bombası atma ...
(Görüntülü) Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde ...
Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, ...
(Görüntülü) Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının ...
Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)
YEREL HABERLER Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, ...
Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne ...
Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu
YEREL HABERLER Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu
(Görüntülü) Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının ...
Mardin'de, kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı
YEREL HABERLER Mardin'de, kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı
Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı
YEREL HABERLER Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, ...
(Görüntülü) Derik'te değirmenlerde yoğunluk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Derik'te değirmenlerde yoğunluk
Mardin’de 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Mardin’de 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X