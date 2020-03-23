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Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

İHA

Mardin Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeline tatlı ikram edildi.

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeline tatlı ikram edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla korona virüse karşı özveriyle çalışan sağlık görevlilerine 7’den 7’e tüm vatandaşlar 3 gün boyunca destek verirken sağlık çalışanlarına esnaf da çeşitli ikramlarla destek veriyor. Mardin’de faaliyet yürüten bir künefe salonu, salgın nedeniyle yoğun çalışma temposu içinde zor ve yorgun günler geçiren sağlık çalışanlarına künefe ikramında bulunarak destek oldu. Mardin Devlet Hastanesinde öğle mesaisi arasında hastane yemekhanesinde bin 100 personele spesiyal tatlı çeşitlerinden ikramda bulunuldu. Toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyleyen iş adamı Sadık Bural, zor günler geçiren sağlık çalışanlarının görevlerini fazlasıyla yerine getirdiğini kaydetti. Bural, "Bütün dünyayı etkisi altına alınan korona virüs salgını ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Küresel bir salgın olan bu hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarını görmezden gelerek, yorgun bedenlerine aldırış etmeden çalışıyorlar. Bizler de sosyal sorumluluk projemiz kapsamında sağlık çalışanlarımızın hem ağzını tatlandırmak, hem de çalışma motivasyonlarına bir nebze de olsa destek olmak için bin 100 sağlık çalışanımıza tatlı ikram ettik. Böylelikle sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.
Mardin Devlet Hastanesi Müdürü Cebrail Kösen de salon çalışanlarına ve işletme sahibi iş adamı Sadık Bural'a göstermiş oldukları nezaket ve destekten ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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