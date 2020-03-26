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Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Nusaybin’de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu H.Y. isimli şahsın aracında ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri H.Y. isimli şahsın aracını Nusaybin’e bağlı Girmeli Mahallesi sınırlarında durdurdu. Yapılan aramada aracın sağ ve sol ön koltuklarının arkasına gizlenmiş 2 adet Sıg Sauer, 1 adet Beretta marka olmak üzere 3 adet 9 milimetrik ruhsatsız tabanca ile 12 adet 9 milimetrik tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.
Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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