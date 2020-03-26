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Mardin’de 3D yazıcılarla koruyucu siper üretimi başladı

İHA

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ARGE çalışmaları tamamlanan Mardin'deki Bilim ve Sanat Merkezlerinde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretimine başlandı.

Mardin’de 3D yazıcılarla koruyucu siper üretimi başladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ARGE çalışmaları tamamlanan Mardin’deki Bilim ve Sanat Merkezlerinde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretimine başlandı.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle artan yüz koruyucu siper talebine yanıt verebilmek için çalışma yürüten Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar ile Midyat Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanlarına yönelik yüz koruyucu siperlerin üretimi ile ilgili ARGE çalışmalarını tamamlayarak yüz koruyucu siperlerin üretimine başladı.
Yeni yatırımlar yaparak üretim kapasitesini artıracaklarını belirten Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, "Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar ile Midyat Bilim ve Sanat Merkezlerinde ayda 800 civarında yüz koruyucu siper maske üretebileceğiz. Yeni yatırımlar yaparak üretim kapasitemizi artıracağız. Üretilen siperleri bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaştıracağız. İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Dolayısıyla ürünleri piyasaya vermeyeceğiz. Sağlık Müdürlüğümüze ileteceğiz onlar da sağlık çalışanlarına iletecek. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Sürece katkı veren, BİLSEM'lerde görev alan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Üretilen yüz koruyucu siper maskeler, gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına dağıtılacağını aktaran Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Gönenç, "İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine, biz de BİLSEM'de yüz koruyucu siper üretimine başladık. Bir adedi yaklaşık 2 saatte üretilebilen ve kurumuzda 3D yazıcılarla ile sürdürdüğümüz üretim, ilerleyen günlerde 3D yazıcılarımızın artmasıyla artırılacak" diye konuştu.
Merkezde görevli bilişim ve robotik öğretmeni Muhammet Bilem ise, "Kurumda etkinlik ve proje tabanlı eğitimler veriyoruz. Yıllardır özel yetenekli öğrencilerimize 3D yazıcı eğitimleri veriyoruz. Siper maskeleri de 3 boyutlu yazıcılarımızla yazılımlarını yapıp plan denilen bir malzeme ile üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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