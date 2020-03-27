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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğretmenlerden öğrencilere 'evde kalın' mesajı

İHA

Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecileri, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları için öğrencilere 'evde kalın' mesajı yolladı.

Öğretmenlerden öğrencilere 'evde kalın' mesajı

Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecileri, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları için öğrencilere ‘evde kalın’ mesajı yolladı.
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecileri, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerini evde sürdüren öğrenciler için bir video hazırladı. Öğretmenler, hazırladıkları video mesajda öğrencilerini ne kadar özlediklerini belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, alınan tedbirlere harfiyen uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Lise Müdürü Mehmet Ali Gümüş mesajında, “Sevgili gençler bildiğiniz gibi hem dünyada hem Türkiye'de sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah Türkiye olarak el ele vererek bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacağız. Bu süreçte zor durumda kalmadıkça hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için evden kesinlikle çıkmayalım. Evde kaldığımız bu sürede zamanımızı iyi değerlendirelim, bol bol kitap okuyalım, Kur'an okuyalım, ödevlerimizi yapalım, ailemize ailemizin üzecek hiçbir davranışta bulunmayalım, onlarla hoşça vakit geçirelim. Hepinizi çok özledik, hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

“Bu süreci hep birlikte atlatacağız”
Meslek dersleri öğretmeni Gülhanım Adar ise, öğrencilerinin hepsini çok özlediğini belirterek, "Bu süreç zor bir süreç, inşallah en kısa sürede bu süreci atlatacağız ancak evlerimizde kalarak bu süreci atmamız gerekiyor. Bu süreçte kendinize değer katan güzel kitaplar okumaya ve ailenizle vakit geçirmeye çalışın. İnşallah yuvamıza, okulumuza en kısa sürede geri döneceğiz. Sizleri çok seviyorum, Allah'a emanet olun” dedi.

“Moralinizi yüksek tutun”
Rehberlik öğretmeni Yağmur Akpınar, "Sevgili öğrenciler merhabalar öncelikle sizleri ne kadar çok özlediğimi, okulumuzu ne kadar çok özlediğimi ifade etmek istiyorum. Takdir edersiniz ki zamanımızın büyük bir çoğunluğunu birlikte geçiriyoruz ve şu anda yaşamış olduğumuz bu süreç nedeniyle birbirimize hasret kaldık. Diliyorum en kısa zamanda bu sancılı süreç sona erecektir ve bizler yeniden hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde eğitim ve öğretim hayatımıza devam edeceğiz. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Dilerim her şey eskisi gibi çok güzel olacaktır. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin. Sizleri çok fazla seviyoruz, özlüyoruz ve bu nedenle sizlerle kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizler de kendimize bakıyoruz. Sevgi ile kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Öğretmenlerimiz sizleri çok seviyor” diye konuştu.

“Derslerinizi aksatmayın”
Meslek dersleri öğretmeni Halil Cihad Çetinkaya da, “Sevgili gençler okulların gerçek sahipleri, okullarınızı, sınıfınızı ve arkadaşlarınızı çok özlediğin izin farkındayız biz de sizleri çok özledik ama özlemimizin daha fazla artmaması ve en kısa sürede buluşmamız için şu an evimizde bulunmanız gerektiğinin farkında olmalıyız. Kıymetli gençler hayatın her anını bir kazanım alanı ve bir eğitim süreçtir bizler bu süreçte vazife bilinci, empati, görev ve sorumluluklara harfiyen riayet gibi kazanımlar elde ederek aslında eğitim sürecini devam ettirdiğimizin bilincinde olmalıyız, ki bu süreçte gençlerin alınan tedbirlere uymak konusunda ne denli hassas davrandıklarını da fark ediyoruz ve bu süreci de büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Sevgili gençler sizlerle en kısa sürede buluşmayı kavuşmayı ümit ediyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz sağlıcakla kalın, evde kalın, hoşça kalın" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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