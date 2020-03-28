Mazıdağı'nda kamu kurumları dezenfekte edildi

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kamu kurumları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan'ın talimatları doğrultusunda, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Mazıdağı Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan Hükümet Konağı, adliye sarayı, İlçe Emniyet Amirliği ve belediye hizmet binası dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmasında, kurum personellerinin hizmet verdiği çalışma masaları, personel dolapları, yer zeminleri ve duruşma salonu dezenfektanlı su ile hijyenik hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.