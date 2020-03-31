Mardin'de çifte gökkuşağı

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de etkisini gösteren sağanağın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.

Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşle birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı, kentte renkli görüntüler oluşturdu. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların balkon ve pencerelerden izlediği gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-03-31 19:27:16



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