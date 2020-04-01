Gönül Elçileri sağlık çalışanlarını unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gönül Elçileri sağlık çalışanlarını unutmadı

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gönül Elçileri ekibi evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına gönderdi.

Gönül Elçileri sağlık çalışanlarını unutmadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Gönül Elçileri ekibi evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına gönderdi.
Kızıltepe Gönül Elçileri ekibi, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi doğrultusunda, evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri paketleyerek yaşlılara ulaştırmıştı. Kızıltepe Gönül Elçileri bu sefer de sağlık çalışanları için börek ve pasta yapıp Kızıltepe Devlet Hastanesine gönderdi.
Kızıltepe Gönül Elçisi olan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam da yaptığı pastaları Kızıltepe'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi aracılığıyla sağlık çalışanlarına gönderdi. Dilek Çam, ”Bizler kurallara uyuyoruz evimizdeyiz. Bizler de Kızıltepe Gönül Elçileri olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Geçen hafta evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza kurabiyeler hazırladık. Bu hafta da fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız için bir şeyler yaptık. İnşallah mutlu olurlar” dedi.
Sağlık çalışanı Arda Mavidemir de “Kızıltepe Gönül Elçilerinin sağlıkçıları düşünerek evde yaptıkları pasta ve kurabiyeleri bize gönderdi. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe’de korona virüs sessizliği
YEREL HABERLER Kızıltepe’de korona virüs sessizliği
Mardin'de çifte gökkuşağı
YEREL HABERLER Mardin'de çifte gökkuşağı
Mazıdağı'nda eczaneler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda eczaneler dezenfekte edildi
Mardin’de basın mensuplarına maske ve eldiven desteği
YEREL HABERLER Mardin’de basın mensuplarına maske ve eldiven desteği
Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu
YEREL HABERLER Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için ...
(Görüntülü) Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları ...
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
YEREL HABERLER Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Mardin’de Korona virüs sessizliği
YEREL HABERLER Mardin’de Korona virüs sessizliği
(Görüntülü) Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara ...
Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı
YEREL HABERLER Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı
Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek
YEREL HABERLER Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek
Mazıdağı polisinden 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Mazıdağı polisinden 'evde kal' çağrısı
(Görüntülü) Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' ...
Mardin'de öğretmenlerden 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER Mardin'de öğretmenlerden 'evde kal' klibi
Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı
(Görüntülü) Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Spor lisesi öğrencileri, evlerinde ...
Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor
YEREL HABERLER Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X