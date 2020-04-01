Mardin'de, giriş- çıkışlarda kontrol; uzun araç kuyrukları oluştu



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 'Pandemi Kurulu'nca alınan karar gereği kente girişçıkışlar koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrollü olarak yapılıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman başkanlığında toplanan 'Pandemi Kurulu', kentte koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemlerin alınmasına ilişkin kararlar alındı. Alınan kararlar arasında kente giriş ve çıkışlar güvenlik güçleri ile sağlık görevlilerinin kontrolünde yapılıyor.

Kararla birlikte kente gelen ve giden bütün araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Mardinli olmayan ve seyahat izin belgesi olmayanlar da kendi şehirlerine geri gönderiliyor. Öte yandan, denetimler nedeniyle karayolunda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-04-01 18:44:09



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