Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde gönüllü kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyede, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için günde 2 bin maske üretiyor.
Derik Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve ihtiyaç duyan kişilerin kullanabilmesi amacıyla maske üretim atölyesi kuruldu. 9 gönüllü kadının atölyede günde 2 bin tane ürettiği maske, ilçede çoğu sağlık kuruluşlarına olmak üzere dağıtılıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, atölyede kadınların gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Günde 2 bin maske üretiyoruz. Maskeleri sağlık çalışanlarımıza ve halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-04-02 12:14:05
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-