Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde gönüllü kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyede, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için günde 2 bin maske üretiyor.

Derik Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve ihtiyaç duyan kişilerin kullanabilmesi amacıyla maske üretim atölyesi kuruldu. 9 gönüllü kadının atölyede günde 2 bin tane ürettiği maske, ilçede çoğu sağlık kuruluşlarına olmak üzere dağıtılıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, atölyede kadınların gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Günde 2 bin maske üretiyoruz. Maskeleri sağlık çalışanlarımıza ve halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-04-02 12:14:05



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