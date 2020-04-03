Derik'te, önce ateş kontrolü sonra da muayene 



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşi ölçülüp, dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra muayene ediliyor.

Derik'te, koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında, Aile Sağlık Merkezi'ne muayene olmak için gelenler, kontrollü olarak içeri alıyor. Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuranlar, sağlık personelince ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon işlemlerinin ardından içeri alınarak, muayene ediliyor. Muayene işlemi bitirilen hastalara, koronavirüsten korunmaları için broşür dağıtılıyor.

Muayene olmak için Aile Sağlık Merkezi'ne geldiğini anlatan Mehmet Çaplık, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Sağlık personeline ilçe halkının sağlığını önemseyip böylesi bir uygulama başlattıkları için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-04-03 12:24:36



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