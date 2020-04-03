Mardin'de koronavirüsten koca öldü, eşi yoğun bakımda 



Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 10 gün önce koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınan iş insanı Cahit Çetin (68), yaşamını yitirdi. Eşi Verdi Çetin'in (60), tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 16 çocuk babası iş insanı Cahit Çetin, 10 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Çetin'in ailesi ve temas ettikleri de gözlem altına alındı.

Gözlem altına alınanlar arasında Cahit Çetin'in eşi Verdi Çetin'de de koronavirüs tespit edildi.

Cahit Çetin, tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Eşinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Çetin çiftinin çocukları ise evlerinde karantina altında tutuluyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2020-04-03 13:37:06



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