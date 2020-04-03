Mardin’de korona virüs tedavisi tamamlanan kadın alkışlarla taburcu edildi

Mardin’in Midyat ilçesinde korona virüs tedavisi gören kadın hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Midyat ilçesinde korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen kadın, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Hastanede doktorların yoğun tedavisinin ardından yapılan ikinci testte kadında herhangi bir virüs bulgusu kalmadığı belirlenerek, taburcu edilmesine karar verildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla evine uğurladı.

Hastanın sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile fertleri gecesini gündüzüne katarak büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yav uz’un hasta ve hastanelere yönelik tüm önlemleri başarılı bir şekilde aldıklarını dile getirdiler.

Midyat Devlet Hastanesinde 2, Artuklu'da özel bir hastanede 1 olmak üzere 3 hastanın korona virüs tedavisitamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

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