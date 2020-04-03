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(Görüntülü) Mardin'de cezaevi ve adliye binası dezenfekte edildi

DHA

MARDİN'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile adliye binası dezenfekte edildi. 

(Görüntülü) Mardin'de cezaevi ve adliye binası dezenfekte edildi

MARDİN'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile adliye binası dezenfekte edildi. 
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu ile adliye binası dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında tek kapıdan adliye ve ek binalara giriş yapan ziyaretçilere ateş ölçümlerinin yanı sıra dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Adalet binalarının günlük olarak dezenfekte edildiği ve adliyeye gelen hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşlardan 37.5 dereceden fazla ateşi bulunanların sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği belirtildi.
850 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU VAR
850 hükümlü ve tutuklunun kaldığı Mardin E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'nun giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra doktorlar tarafından ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor. Cezaevi personeli kendilerine ayrılan yeni karantina bölgesinde kalırken, dışarıdan aileleri dahil olmak üzere hiç kimse ile temas etmiyorlar.
'HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIMIZIN AİLELERİ RAHAT OLSUNLAR'
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adliye ve ceza infaz kurumunda koronavirüse karşı alınan önlemlerin artırıldığın söyledi. Bektaş, hükümlü ve tutukluların sağlıklarını korumak için her türlü önlemlerin alındığını belirterek, Bilim Kurulu'nun kararlarını ve Adalet Bakanlığı'nın talimatlarını yerine getirerek cezaevlerindeki tedbir ve önlemlerini had safhaya çıkardıklarını söyledi. Başsavcı Bektaş, "Hükümlü ve tutuklularımızın aileleri rahat olsunlar. Buradaki mahkum kardeşlerimiz bizim korumamız altında. Onların sağlık açısından hiçbir riske girmemesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Kurumumuz temiz durumda ve her zaman her gün günlük olarak dezenfekte edilerek temizleniyor. Belki de dışarıdaki insanların alamadığı sağlık hizmetlerini biz tüm hükümlü ve tutuklu kardeşlerimize sağlamaktayız. Hükümlülere virüs bulaşmaması için yeni gelen mahkumları da karantina bölgemize alıyoruz ve orada onları tutuyoruz" dedi.
PERSONEL EVE GÖNDERİLMİYOR
Aynı tedbirleri personel için de uyguladıklarını ifade eden Bektaş, "Kendi kurumumuzdaki bütün çalışan personelimizi bile ailelerinden ayrı bir yere yerleştirdik. Kesinlikle cezaevinde çalışan hiçbir personelimiz dışarıdaki ailesi dahil olmak üzere hiç kimse ile temasa geçmiyor. Sevinerek söyleyebilirim ki, ceza infaz kurumumuzda hiçbir vaka ve şüpheli durum söz konusu değildir. Kurum girişindeki herkesin ateşi ölçülüyor, dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Koruma tedbirleri uygulanarak o şekilde içeri alınıyor. Bu tedbirlerimiz sonucunda cezaevlerimizde virüsle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Devam eden bu süreçte hiçbir taviz vermeyeceğiz, sürecin sonuna kadar aldığımız tedbirler devam edecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin
2020-04-03 14:40:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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