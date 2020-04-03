PKK'lı teröristler işçi servis aracına saldırdı: 1 işçi şehit, 2 yaralı



Nezir GÜNEŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Dibek Mahallesi kırsalında inşa edilen karakolda çalışanları taşıyan servis aracına PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda inşaat mühendisi Mazlum Güzenoğlu (30) şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

Nusaybin ilçesindeki Dibek Mahallesi kırsalında yapımı süren karakolda çalışan 7 kişinin yer aldığı servis aracına saat 15.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 7 işçiden 3'ü yaralandı. saldırınan ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan inşaat mühendisi 2 çocuk babası Mazlum Gözenoğlu, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçlerince, saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-04-03 22:12:40



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