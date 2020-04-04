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Kızıltepe’de sosyal yardım paraları evlerde teslim ediliyor

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

Kızıltepe’de sosyal yardım paraları evlerde teslim ediliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin liralık ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağını duyurmuştu. Mardin’de 53 bin 861 aileye ödemeler yapılmaya başlandı. Kızıltepe ilçesinde sosyal yardımlar kolluk kuvvetleri ve bekçiler aracılığıyla evlere götürüldü. Zarflar içerisine konulan paralar yapılan kimlik tespitinden sonra ihtiyaç sahibine verildi.
Hasta yatağında sosyal yardımını alan Kerime Sürer yetkililere teşekkür ederek "Hastaydım gidemiyordum sağ olsun onlar gelip getirdiler. Çok sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepinize" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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