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Mardin kurallara uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

Mardin kurallara uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin korona virüs tedbirleri doğrultusunda aldığı önlemler ve dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kurallara uyması ile sokaklar boş kaldı.
Mardinliler 'Evde kal' çağrılarını dikkate aldı. Belediye ekiplerince virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, servis araçları, taksiler, hastane, ambulanslar, okullar, park ve bahçeler, resmi kurumlar ve kamuoyuna açık alanlarda dezenfektan çalışmaları yapılıyor. Bu arada İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları da valilik ve kaymakamlığa bağlı "Vefa Sosyal Destek Grupları" tarafından karşılanıyor. Polis ve belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara zaman zaman megafondan "Evde kal Mardin", "Evde kal Türkiye" çağrısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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