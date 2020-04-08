Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mardin'in Kızıltepe İlçe Gençlik Merkezi çalışanları, sağlık personelleri için yüz koruyucu siper üretiyor.

Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mardin'in Kızıltepe İlçe Gençlik Merkezi çalışanları, sağlık personelleri için yüz koruyucu siper üretiyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile birlikte ihtiyaç haline gelen başlıca ürünlerden biri de yüz korucuyu siperler oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri de bu ihtiyacı karşılamak için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri 81 ilde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretimine başladı.
Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin ve gençlik liderlerinin öncülüğünde yapılan yüz koruyucu siperler Kızıltepe’deki hastanelere gönderilecek. Mardin’in birçok ilçesinde Gençlik Merkezleri bünyesinde yüz koruyucu siperlerin üretildiğini aktaran Tekin, hedeflerinin günlük 300 siper üretmek olduğunu kaydetti. Tekin, “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce özellikle bu süreçte gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizi maalesef sadece sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gençlik merkezi çalışanlarımızla birlikte en azından bu sürece katkı sunmak için Mardin’de bulunan 5 gençlik merkezlerimizin tamamında sağlık çalışanlarımız için siper maske üretimine başladık. Günlük hedefimiz 300 siper ile Mardin’deki bütün sağlık çalışanlarımıza ulaştırma hedefindeyiz. Burada bize katkı sunan gönüllü gençlerimiz oluyor" dedi.
Kızıltepe Gençlik Merkezi çalışanı Mehmet Veysi Beken ise, “Burada sağlık çalışanlarımız için siper yapmaya çalışıyoruz. Benim görevim siper tokalarını yapmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: ...
Aselcioğlu sabunculuk, bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi hediye etti
YEREL HABERLER Aselcioğlu sabunculuk, bin 600 sağlık çalışanına ...
Mardin Dargeçit'te 3 mahallede sokağa çıkma yasağı 
YEREL HABERLER Mardin Dargeçit'te 3 mahallede sokağa çıkma yasağı 
Mardin'in 3 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Mardin'in 3 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan ...
Mazıdağı’nda sosyal yardım paraları evlerde teslim ediliyor
YEREL HABERLER Mazıdağı’nda sosyal yardım paraları evlerde teslim ...
Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs ...
Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve ...
Mardin'de kavgaya karışan 26 kişiye, 81 bin 900 lira 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Mardin'de kavgaya karışan 26 kişiye, 81 bin 900 lira ...
Kızıltepe'de kavga eden iki aileye 81 bin 900 lira sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kızıltepe'de kavga eden iki aileye 81 bin 900 lira ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X