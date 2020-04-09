Mardin'de, Polis Haftası kutlamalarına koronavirüs engeli

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir programla kutlandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan kutlama programı, bu yıl koronavirüs nedeniyle kısıtlandı. Polis Haftası nedeniyle Mardin Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, beraberindeki az sayıda polisle birlikte Selen Kışlası'ndaki şehitliğe karanfil bıraktı. Daha önce Mardin'de geniş kapsamlı olarak kutlanan Polis Haftası nedeniyle, yarın sadece Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-04-09 15:20:01<br>

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