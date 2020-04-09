Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı (2)

<br>KARANTİNA BÖLGESİNE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ<br>Mardin'in Derik ilçesinde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasının sürdürüldüğü kırsal Kovanlı Mahallesi ile Tepecik mezrasındakilere gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalle ve mezrada yaşayanların ateşini ölçerken, jandarma ekipleri ise evde kalınmasının önemli olduğunu belirterek, anons yaptı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalle ve mezradakiler, eldiven ve maske talebinde bulundu. <br>Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, karantinaya alınan mahalle ve mezraya, en kısa sürede maske ve eldivenlerin ulaştırılacağını belirterek, gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-04-09 16:13:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.