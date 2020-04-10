Mardin’de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

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Mardin’de sözde Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan1 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalı Serinkanya bölgesinde Tetik9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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