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Mardin’in tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşuyor

İHA

Mardin’in tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşuyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi çarşılarında yaptığı yenileme ve yapım çalışmalarıyla tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşturuyor.
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, ‘Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi’ kapsamında Semerciler, Leblebiciler, Giyimciler, Sobacılar, Çarıkçılar, Tellallar, Bakırcılar, Yemeniciler ve İnekler Çarşısı gibi geleneksel tarihi çarşılarında bulunan yaklaşık 390 iş yerinde rehabilite, iyileştirme ve fonksiyonlarının kazandırılması çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında tarihi çarşılarda bulunan iş yerlerinin tentene, kapıları, sokakları, tavanı, iç dizaynı, tabelaları, sürgüleri, camekanları gibi alanlarda rehabilite ile iyileştirmeler yapıldı. Yapılan çalışmalarla tarihi iş yerleri ilk görünüme kavuşuyor.
Daha önce biten ve vatandaşların hizmetine sunulan Kültür Sokak, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Kafe, Kermozade Konağı, Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami aksı, Hasan Ammar ve Zahireciler çarşıları tarihe şehre ayrı bir güzellik kattı.

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